Власти ДНР заявили о соглашении с компанией из Грузии по поставкам угля и металлопродукции


20.03.2026   13:48


Премьер-министр самопровозглашённой ДНР Андрей Чертков сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с грузинской компанией George Oil Limited.

По его словам, соглашение стало продолжением диалога, начатого на экономическом форуме во Владивостоке

ключевые направления сотрудничества:
- угольная отрасль
- металлургия
- химическая промышленность

На первом этапе планируется подготовка торговых предложений для грузинской стороны.

Чертков отметил, что соглашение рассматривается как возможность расширения рынков сбыта и укрепления экономических позиций региона.

Информация распространена со ссылкой на ТАСС.


