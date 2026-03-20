Власти ДНР заявили о соглашении с компанией из Грузии по поставкам угля и металлопродукции

Премьер-министр самопровозглашённой ДНР Андрей Чертков сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с грузинской компанией George Oil Limited.



По его словам, соглашение стало продолжением диалога, начатого на экономическом форуме во Владивостоке



ключевые направления сотрудничества:

- угольная отрасль

- металлургия

- химическая промышленность



На первом этапе планируется подготовка торговых предложений для грузинской стороны.



Чертков отметил, что соглашение рассматривается как возможность расширения рынков сбыта и укрепления экономических позиций региона.



Информация распространена со ссылкой на ТАСС.





