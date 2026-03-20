|
|
|
Власти ДНР заявили о соглашении с компанией из Грузии по поставкам угля и металлопродукции
20.03.2026 13:48
Премьер-министр самопровозглашённой ДНР Андрей Чертков сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с грузинской компанией George Oil Limited.
По его словам, соглашение стало продолжением диалога, начатого на экономическом форуме во Владивостоке
ключевые направления сотрудничества:
- угольная отрасль
- металлургия
- химическая промышленность
На первом этапе планируется подготовка торговых предложений для грузинской стороны.
Чертков отметил, что соглашение рассматривается как возможность расширения рынков сбыта и укрепления экономических позиций региона.
Информация распространена со ссылкой на ТАСС.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна