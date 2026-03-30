Тариф на потребление электроэнергии вырастет на 5 тетри

30.03.2026 13:22





Потребительский тариф на электроэнергию увеличился на 5 тетри, а коммерческий — на 5–6 тетри. Об этом стало известно на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.



Новые тарифы вступят в силу с 1 апреля.



В частности, для абонентов, проживающих в Тбилиси, которые ежемесячно потребляют от 0 до 101 кВт⋅ч электроэнергии и платили 15,041 тетри за 1 кВт⋅ч, с 1 апреля тариф увеличится до 20,041 тетри. Для потребителей с расходом от 101 до 301 киловатт-час тариф увеличится с 19,053 до 24,053 тетри, а для тех, кто потребляет более 301 киловатт-час, тариф вырастет с 23,537 до 28,537 тетри.



В регионах, для клиентов «Эп Джорджия»: при потреблении от 0 до 101 кВт/ч тариф вырастет с 15,041 тетри до 20,041 тетри за кВт/ч; для потребителей от 101 до 301 кВт/ч тариф увеличится с 19,053 тетри до 24,053 тетри за кВт/ч; для потребителей свыше 301 кВт/ч тариф поднимется с 23,537 тетри до 28,537 тетри за кВт/ч.





До сих пор действовали следующие потребительские тарифы:



Тбилиси:



• 0–101 кВт⋅ч (бытовые абоненты, включая общедомовые счётчики) — 15,041 тетри;

• 101–301 кВт⋅ч (бытовые) — 19,053 тетри;

• 301 кВт⋅ч и более (бытовые) — 23,537 тетри.



Регионы:



• 0–101 кВт⋅ч (бытовые абоненты, включая общедомовые счётчики) — 14,731 тетри;

• 101–301 кВт⋅ч (бытовые) — 18,708 тетри;

• 301 кВт⋅ч и более (бытовые) — 23,227 тетри.





