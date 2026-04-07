Масштабные изменения в законодательство о трудовой миграции и новые понятия в сфере ВНЖ Грузии

07.04.2026 17:03





В Парламенте зарегистрирован законопроект, который во многом меняет ранее установленные правила. Как уточняют юристы Just Advisors , - требования закона о трудовой миграции (включая жесткие правила по ВНЖ и разрешениям на работу) НЕ будут распространяться на следующие категории:



▪️ Директора и топ-менеджеры: Лица, осуществляющие деятельность в руководстве, управлении или комитете по аудиту (согласно Закону «О предпринимателях») на предприятиях первой, второй и третьей категорий (согласно Закону Грузии «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите»).



▪️ Самозанятые и фрилансеры, работающие на иностранцев: Лица, осуществляющие трудовую деятельность или оказывающие услуги в пользу лица-нерезидента, если эта деятельность/услуга связана с осуществлением деятельности нерезидента за пределами Грузии.



▪️ Сотрудники, работающие из-за границы на грузинские компании: Лица, осуществляющие трудовую деятельность для местного работодателя полностью дистанционно, чья деятельность вообще не требует въезда на территорию Грузии.



▪️ Сотрудники госсектора: Лица, осуществляющие деятельность в пользу публичного учреждения или предприятия, учрежденного с долевым участием государства.



▪️ Краткосрочные специалисты: Лица, осуществляющие краткосрочную профессиональную деятельность (список определит Правительство).



▪️ Специальные ВНЖ: Лица, имеющие действующий специальный ВНЖ, выданный на основании письменной инициативы члена Правительства Грузии.



Законопроект зарегистрирован депутатами правящей партии и ожидается, что может быть принят уже к 1 мая 2026 года.





