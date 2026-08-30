Россия может отменить экспортную пошлину на зерно

30.08.2026 18:27





Минсельхоз России планирует до конца 2026 года отменить «плавающую» экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. Причина — проблемы с вывозом зерна через порты Азово-Черноморского бассейна. На морские перевозки приходится более 70% российского экспорта зерна, поэтому перебои с судоходством уже отражаются на ценах внутри страны и доходах аграриев.



Сильнее всего ситуация затронула производителей Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области. Эти регионы ориентированы на экспорт и вместе производят около 25 млн тонн зерна — почти половину общего объема. Из-за задержек с вывозом предложение на внутреннем рынке выросло, а цены пошли вниз. Только с 11 по 18 августа стоимость пшеницы 4-го класса на юге России снизилась примерно на 2,2 тыс. рублей за тонну — до 8,9–10 тыс. рублей. В Краснодарском крае цена опускалась ниже 9 тыс. рублей.



Дополнительным фактором стали ограничения судоходства в Азовском море. В июле после атак на суда движение по Азово-Донскому каналу временно ограничивали, а часть судов, в том числе загруженных зерном для экспорта, оказалась заблокирована. В первой половине июля порты региона вывезли лишь 1–1,5 млн тонн агропродукции при обычном месячном объеме около 3 млн тонн.



Власти пытаются компенсировать проблемы с морской логистикой. В Минтрансе создали оперативный штаб, который занимается перераспределением грузопотоков и поиском альтернативных маршрутов. Кроме того, правительство готовит около 10 млрд рублей на поддержку железнодорожных перевозок экспортной сельхозпродукции. Отмена пошлины должна стать еще одной мерой поддержки производителей.



Что это может означать для Грузии



Снижение цен внутри России в нынешней ситуации может быть выгодным и для грузинского рынка. Важно учитывать, что российское зерно в Грузию в значительной степени поступает сухопутным путем через Верхний Ларс, поэтому проблемы с азово-черноморской логистикой напрямую не блокируют этот канал.



Если из-за сложностей с экспортом в России сохранится избыток зерна и внутренние цены продолжат снижаться, грузинские закупщики могут ориентироваться на российский внутренний рынок. Это потенциально создает возможность для более низкой закупочной цены, особенно при стабильной работе сухопутного маршрута.



Зависимость здесь заметная: за январь–июль 2026 года в Грузию ввезли 209,4 тыс. тонн пшеницы и меслина на $53,7 млн, причем 93,5% объема пришлось на Россию. Поэтому изменение цен у российского производителя может довольно быстро отражаться и на стоимости зерна для грузинского рынка.



Для России происходящее — попытка исправить дисбаланс: зерна внутри страны много, а возможностей быстро вывезти его на внешние рынки стало меньше. Для Грузии же снижение российских цен при сохранении сухопутных поставок может оказаться скорее позитивным фактором.



При этом сама Россия пока повышает экспортные сборы: с 26 августа пошлина на пшеницу составляет 1 012,1 рубля за тонну против 721,1 рубля ранее, а на кукурузу — 607,3 рубля против 285 рублей. Пошлина на ячмень остается нулевой.



В итоге складывается ситуация, при которой мировые цены на пшеницу растут, российские аграрии сталкиваются с падением внутренних цен, а власти одновременно повышают экспортные сборы и готовят их отмену. Ключевым фактором теперь становится не только урожай, но и способность доставить зерно к покупателю.





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