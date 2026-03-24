Мужчина задержан по обвинению в уышленном убийстве двух членов семьи


24.03.2026   15:20


Сотрудники Тбилисского департамента полиции МВД задержали мужчину 1971 года рождения по обвинению в умышленном убийстве двух членов семьи при отягчающих обстоятельствах.

По данным следствия, конфликт на бытовой почве перерос в нападение — обвиняемый нанёс своей матери и брату ножевые ранения в область грудной клетки. Оба скончались на месте.

Оружие преступления — холодное — изъято в качестве вещественного доказательства.

Подозреваемый задержан и проходит по делу в статусе обвиняемого.

Дело расследуется по статье 109 УК Грузии (с отягчающими обстоятельствами), что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


