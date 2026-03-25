|
|
|
Двое граждан Турции, разыскиваемых Интерполом, задержаны в Аджарии
25.03.2026 12:00
Сотрудники полицейского управления Аджарии Министерства внутренних дел в разное время задержали граждан Турецкой Республики У. И. (1998 г.р.) и У. Х. (1992 г.р.), разыскиваемых по Красному уведомлению Интерпола.
У. И. разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики по обвинению в умышленном убийстве, а У. Х. — по Красному уведомлению Интерпола по обвинению в нарушении неприкосновенности места жительства.
В результате проведенных правоохранительными органами следственных действий оба были задержаны в Аджарии в разное время.
В настоящее время в отношении задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна