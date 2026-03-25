Двое граждан Турции, разыскиваемых Интерполом, задержаны в Аджарии

25.03.2026 12:00





Сотрудники полицейского управления Аджарии Министерства внутренних дел в разное время задержали граждан Турецкой Республики У. И. (1998 г.р.) и У. Х. (1992 г.р.), разыскиваемых по Красному уведомлению Интерпола.



У. И. разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики по обвинению в умышленном убийстве, а У. Х. — по Красному уведомлению Интерпола по обвинению в нарушении неприкосновенности места жительства.



В результате проведенных правоохранительными органами следственных действий оба были задержаны в Аджарии в разное время.



В настоящее время в отношении задержанных ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





