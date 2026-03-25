Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника венгерской военной разведки
25.03.2026 13:41
Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника венгерской военной разведки, который в прошлом с 2016 по 2020 год находился в Грузии, где занимался разведывательной деятельностью "под прикрытием" представителя дипломатической миссии Венгрии.
По их же данным, после возвращения с Южного Кавказа, в 2021 году Золтан Андре начал разведывательную деятельность против Украины. В том же году он завербовал бывшего украинского военного и в 2024 году поручил ему шпионить в Закарпатье. Венгерский шпион поручил завербованному украинцу собрать информацию о размещении систем противовоздушной обороны в Западной Украине, а также завербовать новых лиц для венгерской шпионской сети.
Служба безопасности Украины пишет, что Андре свободно использовал венгерское дипломатическое ведомство в Закарпатье, куда украинские граждане отправляли личные данные для получения венгерского гражданства - специально отобранным гражданам шпион предлагал финансовую помощь и значительные льготы со стороны Венгрии с целью вербовки.
В СБУ добавили, что второй фигуранткой, которую завербовал венгерский разведчик, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ.
