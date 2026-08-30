Прокуратура Грузии предъявила обвинение гражданке Украины по делу о смерти абхазского блогера

30.08.2026 18:14









«С учетом высокого общественного интереса хотим подробно ознакомить общественность с обстоятельствами, установленными следствием к настоящему моменту.



Расследованием, проведенным Министерством внутренних дел, на данном этапе установлено, что Даур Буава проживал один в арендованной квартире, расположенной на улице Кристиана Стивена в Диди Дигоми в г. Тбилиси. 23 августа текущего года в 01:04 к Дауру Буава в гости пришла его знакомая, гражданка Украины В. К., имевшаяпри себе наркотическое средство «Метадон», которое они с Дауром Буавой совместно употребили. Кроме того, согласно показаниям обвиняемой, после употребления наркотического средства Даур Буава говорил, что принятого наркотического средства ему недостаточно и он желает принять еще. В результате употребления наркотического средства примерно к 03:00 сама обвиняемая В. К. почувствовала себя плохо и потеряла сознание.



В показаниях, данных следствию, обвиняемая поясняет, что пришла в сознание лишь 25 августа, около 09:00, и увидела, что Даур Буава тяжело дышал, однако, по ее же пояснениям, находился без сознания. Согласно тем же показаниям обвиняемой, в то время она сама все еще чувствовала себя плохо, испугалась и ушла из дома, оставив Даура Буава в бессознательном состоянии и никому об этом не сообщив. Несмотря на то что обвиняемая была обязана позаботиться о потерпевшем и имела возможность спасти его, она оставила без помощи Даура Буава, находившегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.



В то же время заключением проведенной по делу химической экспертизы подтверждены факты употребления Дауром Буава наркотического средства «метадон» и приеме алкоголя, а в его жилом доме обнаружено наркотическое средство «метадон».



Кроме того, записями видеокамер, установленных у входа и в подъезде жилого дома Даура Буава, подтверждается, что 23 августа в 01:04 в гости к Дауру Буаве приходила обвиняемая В. К.



На записях видеокамер также видно, что в тот же день, 23 августа, в 01:57 и в 02:38 Даур Буава один выходит из подъезда дома и примерно через две минуты возвращается обратно. После этого Даур Буава на камерах больше не фиксируется.



Записями с видеокамер также подтверждается, что 25 августа в 09:43 подъезд жилого дома Даура Буава покидает обвиняемая В. К., которая, предположительно, все еще чувствует себя плохо, и находящиеся в подъезде местные жители оказывают ей помощь.



В Министерстве внутренних дел продолжается расследование уголовного дела и проводятся соответствующие неотложные процессуальные и следственные действия. Изъяты записи видеокамер, расположенных в корпусе временного проживания Даура Буавы и на прилегающей территории. Также изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника Даура Буава и всех причастных к делу лиц, ведется опрос свидетелей, назначены и проводятся соответствующие медицинские и иные виды экспертиз.



Задержанной предъявлено обвинение по статье 128 Уголовного кодекса Грузии (оставление в опасности).



Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу в установленный законом срок.



Здесь же хотим сообщить общественности, что в рамках этого же уголовного дела сотрудниками Министерства внутренних дел задержаны два лица, у которых в результате обыска жилых домов были обнаружены наркотические средства; в том числе один из них является именно тем лицом, которое передало наркотическое средство обвиняемому В. К., впоследствии употребленное В. К. совместно с Дауром Буава».



Прокуратура Грузии предъявила обвинение гражданке Украины В. К. (Виктория Кильнюк - ред.), задержанной по факту оставления Даура Буавы в беде:«С учетом высокого общественного интереса хотим подробно ознакомить общественность с обстоятельствами, установленными следствием к настоящему моменту.Расследованием, проведенным Министерством внутренних дел, на данном этапе установлено, что Даур Буава проживал один в арендованной квартире, расположенной на улице Кристиана Стивена в Диди Дигоми в г. Тбилиси. 23 августа текущего года в 01:04 к Дауру Буава в гости пришла его знакомая, гражданка Украины В. К., имевшаяпри себе наркотическое средство «Метадон», которое они с Дауром Буавой совместно употребили. Кроме того, согласно показаниям обвиняемой, после употребления наркотического средства Даур Буава говорил, что принятого наркотического средства ему недостаточно и он желает принять еще. В результате употребления наркотического средства примерно к 03:00 сама обвиняемая В. К. почувствовала себя плохо и потеряла сознание.В показаниях, данных следствию, обвиняемая поясняет, что пришла в сознание лишь 25 августа, около 09:00, и увидела, что Даур Буава тяжело дышал, однако, по ее же пояснениям, находился без сознания. Согласно тем же показаниям обвиняемой, в то время она сама все еще чувствовала себя плохо, испугалась и ушла из дома, оставив Даура Буава в бессознательном состоянии и никому об этом не сообщив. Несмотря на то что обвиняемая была обязана позаботиться о потерпевшем и имела возможность спасти его, она оставила без помощи Даура Буава, находившегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.В то же время заключением проведенной по делу химической экспертизы подтверждены факты употребления Дауром Буава наркотического средства «метадон» и приеме алкоголя, а в его жилом доме обнаружено наркотическое средство «метадон».Кроме того, записями видеокамер, установленных у входа и в подъезде жилого дома Даура Буава, подтверждается, что 23 августа в 01:04 в гости к Дауру Буаве приходила обвиняемая В. К.На записях видеокамер также видно, что в тот же день, 23 августа, в 01:57 и в 02:38 Даур Буава один выходит из подъезда дома и примерно через две минуты возвращается обратно. После этого Даур Буава на камерах больше не фиксируется.Записями с видеокамер также подтверждается, что 25 августа в 09:43 подъезд жилого дома Даура Буава покидает обвиняемая В. К., которая, предположительно, все еще чувствует себя плохо, и находящиеся в подъезде местные жители оказывают ей помощь.В Министерстве внутренних дел продолжается расследование уголовного дела и проводятся соответствующие неотложные процессуальные и следственные действия. Изъяты записи видеокамер, расположенных в корпусе временного проживания Даура Буавы и на прилегающей территории. Также изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника Даура Буава и всех причастных к делу лиц, ведется опрос свидетелей, назначены и проводятся соответствующие медицинские и иные виды экспертиз.Задержанной предъявлено обвинение по статье 128 Уголовного кодекса Грузии (оставление в опасности).Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу в установленный законом срок.Здесь же хотим сообщить общественности, что в рамках этого же уголовного дела сотрудниками Министерства внутренних дел задержаны два лица, у которых в результате обыска жилых домов были обнаружены наркотические средства; в том числе один из них является именно тем лицом, которое передало наркотическое средство обвиняемому В. К., впоследствии употребленное В. К. совместно с Дауром Буава».





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