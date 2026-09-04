МВД: Гражданину Российской Федерации Денису Куланину установлен семидневный срок для добровольного выезда с территории Грузии

04.09.2026 18:31





Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление. Как отмечается в заявлении ведомства, в Департаменте миграции МВД в отношении гражданина Российской Федерации Дениса Куланина проводилась процедура выдворения из страны на основании подпункта «з» пункта 1 статьи 51 закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



По информации МВД, в соответствии с пунктом 2 статьи 52 указанного закона Департамент миграции обратился в Тбилисский городской суд с ходатайством о выдворении Дениса Куланина из Грузии.



«4 сентября текущего года Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда вынесла в отношении Дениса Куланина постановление о выдворении из Грузии.



В соответствии с пунктом 1 статьи 54 вышеуказанного закона лицу установлен семидневный срок для добровольного выезда с территории Грузии в выбранном им направлении. В случае если указанное лицо не покинет страну добровольно в установленный срок, в соответствии с пунктом 1 статьи 57 закона постановление о выдворении будет исполнено принудительно.



Согласно постановлению суда, лицу также установлен запрет на въезд в страну сроком на пять лет», — говорится в заявлении МВД.



Напомним, Денис Куланин был задержан за повреждение полицейского автомобиля во время акции протеста, прошедшей в прошлом году, и вошел в число лиц, помилованных президентом Грузии Михаилом Кавелашвили 28 августа по случаю праздника Мариамоба.





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