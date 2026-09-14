Кобахидзе: Тамаз Борашвили станет первым карьерным представителем, занявшим пост главы системы госбезопасности

14.09.2026 16:24





«На должность главы Службы государственной безопасности Грузии мы представим парламенту Грузии кандидатуру господина Тамаза Борашвили», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



По словам Кобахидзе, Тамаз Борашвили более 20 лет служит в правоохранительной системе.



«В системе государственной безопасности он начал работать с самой низкой должности и прошел последовательный карьерный путь на различных должностях в Департаменте контрразведки. В 2017–2022 годах Тамаз Борашвили занимал должности первого заместителя начальника Генеральной инспекции и начальника Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии. В 2022 году он вновь вернулся в Службу государственной безопасности, где занимал должности начальника Главного управления Тбилиси Департамента государственной безопасности и директора Департамента государственной безопасности. В этом году он был назначен заместителем главы Службы государственной безопасности.



Хочу особо отметить, что за последние два десятилетия Тамаз Борашвили станет первым карьерным представителем системы государственной безопасности, который займет должность руководителя системы государственной безопасности, что сыграет важную роль в институциональном укреплении системы.



Уверен, что парламент Грузии окажет доверие Тамазу Борашвили. Желаю господину Тамазу Борашвили успехов на должности главы Службы государственной безопасности Грузии», — отметил премьер-министр.







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