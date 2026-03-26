В 2025 году число нарушений ПДД в Грузии выросло на 14,5%

26.03.2026 13:59





В 2025 году в Грузии зафиксировали почти 4,6 млн нарушений правил дорожного движения, что на 14,5% больше, чем в 2024 году. Э то следует из статистики МВД страны.



Лидирующее место среди нарушений занимает несоблюдение правил стоянки и остановки – таких случаев зарегистрировали 862,9 тыс., из которых большинство приходится на Тбилиси (733,1 тыс.). Среди регионов наиболее высокие показатели отмечены в Аджарии (30,3 тыс.), Имеретии (28 тыс.), Самегрело и Земо-Сванети (27,6 тыс.) и Квемо-Картли (13,3 тыс.).



На втором месте по распространенности – игнорирование дорожных знаков и разметки, правил движения и технических требований: 429,5 тыс. нарушений. Лидирует Тбилиси (315,6 тыс.), затем Аджария (48,3 тыс.), Самегрело–Земо-Сванети (13,6 тыс.), Квемо-Картли (11,4 тыс.) и Кахетия (10,4 тыс.).



Проблема с эксплуатацией автомобилей без прохождения технического осмотра также остается значительной – 258,7 тыс. случаев, больше всего в Тбилиси (100,4 тыс.), Имеретии (29,4 тыс.), Аджарии (29,2 тыс.), Квемо-Картли (26,6 тыс.) и Самегрело–Земо-Сванети (20,1 тыс.).



Нарушений за непристегнутый ремень безопасности зарегистрировали 141,4 тыс.. Лидирует Тбилиси (30,5 тыс.), за ним следуют Квемо-Картли (21,7 тыс.), Аджария (18,2 тыс.), Имеретия (14,9 тыс.) и Кахетия (13,8 тыс.).



Случаев, когда водители повторно попадались на одном и том же нарушении в течение 30 дней, было 89,5 тыс. Почти половина из них зафиксирована в Тбилиси (33,9 тыс.).



Вождение в состоянии алкогольного опьянения или уклонение от проверки выявили в 11,6 тыс. случаев. Больше всего таких нарушений зафиксировали в Тбилиси (4,3 тыс.), далее идут Аджария (1,5 тыс.), Имеретия (1,2 тыс.) и Квемо-Картли (1,2 тыс.).





