TSU, STU, Iliauni… Какие факультеты останутся в государственных университетах Грузии?

По словам Гиви Миканадзе, министра образования, науки и молодежи в правительстве «Грузинской Мечты», квоты на прием студентов в государственные университеты будут распределяться в соответствии с концепцией, определенной реформой высшего образования, в соответствии с принципом «один город – один факультет», с учетом традиционного профиля университетов.



По его словам, области обучения для университетов будут определены следующим образом:



• Тбилисский государственный университет (ТГУ) – точные и естественные науки; гуманитарные науки (за исключением педагогики); право; Экономика и бизнес-администрирование; Социальные и политические науки.

• Грузинский технический университет – Инженерные и технические дисциплины.

• Тбилисский государственный медицинский университет – медицинские специальности.

• Государственный университет Ильи – педагогические программы; специальности STEM с аккредитацией ABET.

• Сухумский Государственный университет – сельскохозяйственные специальности; грузинский и абхазский язык и литература; педагогика.

• Художественные университеты и Университет спорта – специальности в своих соответствующих областях.

• Университеты Батуми и Кутаиси – многофункциональная направленность.

• Университеты Зугдиди, Гори, Ахалцихе и Телави – сельскохозяйственные специальности; туризм; педагогика.



По его словам, анализ рынка труда, проведенный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии в консультации с Министерством образования и частным сектором, выявил множество проблем и вызовов.



Результаты исследования рынка труда более тревожны, чем можно было бы подумать на первый взгляд. Общий вывод заключается в том, что в течение последних нескольких лет прием студентов качественно не соответствовал требованиям рынка труда, и, следовательно, большинство зачисленных студентов с самого начала были обречены на то, что они никогда не смогут использовать специальность и степень, полученные в университете», — отметил Гиви Миканадзе.







