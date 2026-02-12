|
TSU, STU, Iliauni… Какие факультеты останутся в государственных университетах Грузии?
12.02.2026 18:18
По словам Гиви Миканадзе, министра образования, науки и молодежи в правительстве «Грузинской Мечты», квоты на прием студентов в государственные университеты будут распределяться в соответствии с концепцией, определенной реформой высшего образования, в соответствии с принципом «один город – один факультет», с учетом традиционного профиля университетов.
По его словам, области обучения для университетов будут определены следующим образом:
• Тбилисский государственный университет (ТГУ) – точные и естественные науки; гуманитарные науки (за исключением педагогики); право; Экономика и бизнес-администрирование; Социальные и политические науки.
• Грузинский технический университет – Инженерные и технические дисциплины.
• Тбилисский государственный медицинский университет – медицинские специальности.
• Государственный университет Ильи – педагогические программы; специальности STEM с аккредитацией ABET.
• Сухумский Государственный университет – сельскохозяйственные специальности; грузинский и абхазский язык и литература; педагогика.
• Художественные университеты и Университет спорта – специальности в своих соответствующих областях.
• Университеты Батуми и Кутаиси – многофункциональная направленность.
• Университеты Зугдиди, Гори, Ахалцихе и Телави – сельскохозяйственные специальности; туризм; педагогика.
По его словам, анализ рынка труда, проведенный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии в консультации с Министерством образования и частным сектором, выявил множество проблем и вызовов.
Результаты исследования рынка труда более тревожны, чем можно было бы подумать на первый взгляд. Общий вывод заключается в том, что в течение последних нескольких лет прием студентов качественно не соответствовал требованиям рынка труда, и, следовательно, большинство зачисленных студентов с самого начала были обречены на то, что они никогда не смогут использовать специальность и степень, полученные в университете», — отметил Гиви Миканадзе.
