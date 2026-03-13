Каладзе: Отчет, подготовленный в рамках «Московского механизма» — полный бред

13.03.2026 17:46





Мэр Тбилиси Каха Каладзе так ответил на вопрос журналиста относительно отчёта о Грузия, подготовленного ОБСЕ в рамках «Московского механизма»:



«Это полный бред. Думаю, вы все прекрасно понимаете, почему всё это началось и что за этим стоит».



По словам мэра, какие законы должны приниматься внутри страны, будет решать власть Грузии.



«Это полный бред. Думаю, вы все прекрасно понимаете, почему всё это началось и что за этим стоит: нас просят отменить закон о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, просят отменить «закон о прозрачности», а также американский закон FARA и действовать не исходя из интересов страны, а в соответствии с их желаниями. Мы много раз говорили и повторю ещё раз: власти Грузии сделают всё, что необходимо нашей родине и грузинскому народу. Закончилось время, когда извне поступали указания и поручения, а решения принимались с опущенной головой. Мы будем действовать исходя из интересов страны. Какие законы нужны внутри государства, решит власть Грузии, которую выбрало большинство населения нашей страны, а не те решения, которые принимаются по указке извне», — заявил Каладзе.



Отвечая на вопрос журналиста о том, чьим интересам служит данный отчёт, мэр сказал:



«Мы понимаем, какие процессы происходят. Например, суд в Украине допустил однополые браки. Мы прекрасно знаем, к чему всё идёт. Желание внешних акторов заключается в том, чтобы такие страны, как Грузия и Украина, использовались для продвижения их интересов. Мы неоднократно, открыто и ясно заявляли, что не допустим принятия решений, которые нанесут ущерб интересам нашей страны, нашей экономике и грузинскому народу. Власти Грузии этого не сделают. Мы всегда будем предпринимать шаги, необходимые нашей родине и грузинскому народу», — заявил Каладзе.



По его словам, положительным является то, что ряд стран не поддержал этот документ.



«Целый ряд стран, таких как Армения, Азербайджан, Турция, Испания, Соединённые Штаты Америки и Франция, не поддержали это решение, что можно только приветствовать. Ещё раз повторю — всё, что содержится в этом документе, является полным бредом», — отметил мэр.



Каладзе также рассказал о плане действий властей в сложившейся ситуации. По его словам, правительство будет принимать все решения исключительно исходя из интересов страны.



«Наш план действий прост — решения, которые принимает власть Грузии, будь то принятие законов или новые законодательные инициативы, направлены исключительно на защиту интересов страны. Вы видите, какие процессы происходят в мире, что происходит на Ближний Восток, перед какими угрозами стоит весь мир. Соответственно, каждая страна действует, исходя из своих интересов. Мы не допустим, чтобы кто-то — крупная страна или крупные политические игроки — использовали нашу небольшую, но обладающую огромной культурой и традициями страну в своих интересах. Мы уже проходили через это и на собственном опыте знаем, какие бедствия может принести война. Раны и боль русско-грузинской войны 2008 года до сих пор не зажили. Поэтому мы будем действовать исключительно исходя из интересов страны», — заявил Каха Каладзе.



ОБСЕ опубликовала отчёт по Грузии, подготовленный в рамках «Московского механизма», в котором рассматриваются события, происходившие в стране с весны 2024 года с точки зрения прав человека и основных свобод, а также представлены соответствующие рекомендации.





