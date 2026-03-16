Байба Браже: Мы знаем, чего хочет грузинский народ, чего он заслуживает

16.03.2026 15:14





В Грузии ничего не изменилось, ситуация не улучшилась. Мы знаем, чего хочет грузинский народ, чего он заслуживает, однако его правительство действительно не заинтересовано в европейском пути, — об этом в Брюсселе в беседе с журналистами заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.



Вместе с тем, отвечая на вопрос «Евроскоп» о том, какие шаги могут быть предприняты против «Грузинской мечты», которая препятствует европейскому пути страны, министр иностранных дел Латвии ответила: «Мы полностью уверены, что грузинский народ примет правильные решения и выполнит обязательства перед Европой для того, чтобы страна продвинулась вперёд».





