Суд США признал почти полное закрытие "Голоса Америки" незаконным

18.03.2026 11:52





Федеральный судья во вторник постановил, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) должно отменить свое решение, которое привело к отставке более 1000 работников "Голоса Америки" (VOA). Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News.



Судья Ройс Ламберт недавно заявил, что назначение союзницы Трампа Кэри Лейк, которая контролировала сокращение рабочих мест как руководительница USAGM, нарушает федеральный закон.



Во вторник судья заявил, что Лейк неоднократно игнорировала требования закона, и что администрация Трампа не пыталась защищать целесообразность своего решения о сокращении штата.



Суд обязал правительство вернуть к работе почти 1000 штатных сотрудников "Голоса Америки".



Директор VOA Майкл Абрамовиц, который был отправлен в административный отпуск вместе с сотнями своих сотрудников, приветствовал решение суда.



"Мы очень рады решению судьи Ламберта и с нетерпением ждем возвращения к работе", – сказал Абрамовиц в текстовом сообщении для NBC News.



"Голос Америки" никогда еще не был столь необходим. Я благодарен за стойкость и преданность замечательных работников VOA", – добавил он.



Абрамовиц подал иск против администрации Трампа в прошлом году, чтобы восстановить редакционную независимость организации. Этот иск стал делом, по которому во вторник вынес решение Ламберт.



Из-за сокращения сотрудников при администрации Трампа "Голос Америки" был ограничен лишь четырьмя языками, что является резким снижением по сравнению с 49 языками, на которых ранее он вел трансляцию для 420 миллионов человек в более чем 100 странах.



15 марта 2025 года значительное количество сотрудников "Голоса Америки" было отправлено в административный отпуск без права доступа к мейлам и выполнения работы.



21 марта журналисты "Голоса Америки" и их профсоюзы подали в суд на администрацию Дональда Трампа.



Трамп призвал уничтожить "Голос Америки", назвав его "левацкой катастрофой".





