Первая леди Грузии Тамар Багратиони отправилась в Вашингтон

23.03.2026 11:01





Первая леди Грузии Тамар Багратиони по приглашению первой леди США Мелании Трамп отправилась в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



По их информации, Тамар Багратиони примет участие в глобальном саммите «Вместе ради лучшего будущего», организованном по инициативе Мелании Трамп. Цель саммита — обеспечение безопасного и инновационного использования передовых технологий для содействия образованию, развитию и благополучию детей.



В рамках саммита Мелания Трамп примет супруг президентов в Белом доме в формате круглого стола. Цель дискуссий — оценка поддержки со стороны супруг первых лиц вопросам благополучия детей в цифровую эпоху, а также обсуждение их общих обязательств.



Перед встречей в формате круглого стола состоится рабочая сессия, которую примет Государственный департамент США. В ходе сессии пройдет обсуждение практических подходов и инновационных инструментов, которые помогут детям использовать возможности цифровой эпохи и преодолевать связанные с ней вызовы.



Мероприятия глобального саммита «Вместе ради лучшего будущего», организованного по инициативе Мелании Трамп, пройдут 24 и 25 марта. В них, помимо первой леди Грузии, примут участие заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Байя Квициани и председатель комитета парламента по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





