Квоты на прием студентов в государственные университеты в 2028-2029 учебном году будут удвоены

25.03.2026 11:59





По решению правительства Грузии, в 2028-2029 учебном году квоты на прием студентов в государственные университеты удвоятся.



Как указано в информации, распространенной Министерством образования, правительство объяснило данное решение тем, что в соответствующий учебный год обучение в школах одновременно завершат учащиеся 11-го и 12-го классов.



«Изменение также коснется ступени магистратуры, поскольку большинство программ бакалавриата перешли на трехлетнюю модель обучения. В 2027-2028 учебном году большинство студентов, зачисленных как в 2024, так и в 2025 году, завершат программы бакалавриата. Соответственно, количество студентов, которые должны быть приняты на магистерские программы государственных университетов, в 2028-2029 учебном году также увеличится.



Напомним, что в рамках реформы меняется продолжительность ступени общего образования. Продолжительность средней ступени в школе определена X-XI классами. 12-й класс будет выборочным, и желающие, на основании предварительной регистрации, смогут продолжить обучение в 12-м классе. В школах для учеников 11-го класса будет обеспечен организованный репетиториум, который даст возможность учащимся полноценно подготовиться к национальным экзаменам. Это новшество коснется учащихся, которые в настоящее время учатся в 9-м классе», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





