Марк Рютте: Призываем Грузию вернуться на проевропейский и ориентированный на будущее путь

26.03.2026 18:51





Что касается отношений НАТО-Грузия, мы считаем, что имеет смысл поддерживать эти отношения, но при этом следует признать и события, произошедшие в последнее время, - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос «Евроскопа» о Грузии во время презентации ежегодного отчёта.



Генеральный секретарь альянса призывает Грузию вернуться к проевропейскому и ориентированному на будущее пути, в том числе продолжать курс в области демократии и верховенства закона, что в настоящее время вызывает серьёзную озабоченность.



При этом Марк Рютте отмечает, что диалог с Грузией должен сохраняться, чтобы была возможность обсуждать проблемы, вместо того чтобы говорить: «нам это не нравится, и мы полностью прекращаем отношения».



«Что касается Грузии, мы находимся в тесной координации с Европейским союзом. Также, что касается отношений НАТО- Грузия, мы считаем, что имеет смысл поддерживать эти отношения, но при этом следует признать события, произошедшие в последнее время. Именно поэтому мы призываем Грузию вернуться к проевропейскому и ориентированному на будущее пути, в том числе продолжать курс в области демократии и верховенства закона, что в настоящее время вызывает серьёзную озабоченность. Поэтому мы должны сохранять диалог и обсуждение и занимать позицию, что лучше продолжать отношения, чтобы иметь возможность обсудить эти проблемы, чем говорить, что нам это не нравится и полностью прекращать отношения», - заявил Марк Рютте.





