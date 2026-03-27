В Великобритании предупредили о риске превращения Грузии во «вторую Беларусь»

27.03.2026 23:28





В Палате общин Великобритании предупредили об угрозе окончательного превращения Грузии в автократию и ее уходе в сферу влияния России, призвав к новым санкциям против руководства страны. Об этом говорится в отчете Комитета по иностранным делам, который занимается контролем работы Форин-офиса.



«Комитет выражает глубокую обеспокоенность продолжающимся ухудшением демократии в Грузии, которая при сохранении текущего курса рискует превратиться в укоренившуюся автократию, находящуюся в сфере влияния России, подобно Беларуси», – сказано в отчете.



Комитет осудил приостановку переговоров о вступлении Грузии в ЕС, давление на оппозицию, ограничение протестов и обвинил правительство «Грузинской мечты» в распространении дезинформации.



«Эти шаги повторяют российскую модель и указывают на координацию между Тбилиси и Москвой», – считают авторы.



Комитет призывал правительство Великобритании ввести новые финансовые и визовые санкции в отношении должностных лиц «Грузинской мечты», клептократов, а также грузинских медиаструктур, распространяющих дезинформацию.



«Эти дополнительные ограничения существенно увеличат издержки для тех, кто стремится подорвать стремление грузинского народа к европейской интеграции, и будут означать поддержку Великобританией демократии в Грузии, а не автократии», – говорится в отчете.



Доклад под названием «Дезинформационная дипломатия – как вредоносные субъекты пытаются подорвать демократию» охватывает Европу, Америку, Индо-Тихоокеанский регион и Африку. Авторы отмечают, что он должен помочь выработать более эффективные меры противодействия дезинформации.



Грузии посвятили отдельную главу. В ней страну называют «передовой линией» геополитического противостояния России и Запада в Черноморском регионе.



В отчете подчеркивается, что Москва последовательно стремится помешать интеграции Тбилиси в НАТО и ЕС, а также продолжает поддерживать Абхазию и Южную Осетию. Авторы напрямую связывают российское влияние с ключевыми политическими событиями последних лет, включая войну 2008 года и парламентские выборы 2024 года, результаты которых оспаривает оппозиция. В документе говорится о «масштабной и сложной операции по манипуляции» во время голосования, которая, по оценкам, была «вдохновлена и поддержана Россией и российскими методами». В данном случае авторы ссылаются на слова пятого президента Саломе Зурабишвили.



Комитет также указывает, что с момента прихода к власти в 2012 году «Грузинская мечта» постепенно усилила контроль, ограничивая оппозицию, гражданское общество и независимые СМИ, а также продвигая антизападную риторику, сходную с российской. В частности, речь идет о законе об «иностранных агентах» и мерах против НПО и СМИ.



Отдельное внимание уделяется роли основателя партии Бидзины Иванишвили, которого в отчете связывают с продвижением пророссийских нарративов. Напоминается, что США уже ввели против него санкции за «подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России», а Европарламент призвал к аналогичным мерам со стороны стран ЕС.



В документе также отмечается, что Великобритания продолжает поддерживать грузинские НПО и независимые СМИ, однако Зурабишвили заявила комитету, что этой поддержки недостаточно для противодействия российскому влиянию.



Авторы ссылаются и на недавний доклад Московского механизма ОБСЕ, в котором говорится о «заметном демократическом откате» в Грузии с весны 2024 года, включая ограничения свободы слова, собраний и давления на оппозицию, СМИ и ЛГБТ-сообщество.





