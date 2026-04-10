Россия приговорила экс-депутата парламента Грузии к 13 годам, объявив «украинским наемником»
10.04.2026 16:53
Российский суд заочно приговорил грузинского политика Кобу Хабази к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
Хабази признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («участие наемника в вооруженном конфликте») и объявили в международный розыск.
Согласно следствию, он прибыл в Украину в марте 2022 года, «в качестве наемника» вступил в «Грузинский национальный легион» и участвовал в боевых действиях против российских военных «в различных точках боевого соприкосновения».
Утверждается, что за период участия в конфликте Хабази получил вознаграждение в 3,6 млн рублей ($46,8 тыс.).
Кобе Хабази 58 лет, он является членом оппозиционной «Коалиции за перемены». Хабази был депутатом парламента Грузии 2008-2012 годах, представляя на то время правящую партию «Единое национальное движение».
Россия заочно осудила десятки грузин, которые в качестве добровольцев воевали на стороне Украины. Вместе с Хабази в их числе, например, бывший депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили и адвокат экс-президента Михаила Саакашвили Бека Басилая. По тем же обвинениям – как украинского «наемника – российская сторона объявила в розыск экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили.
Источник:
