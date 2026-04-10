В России объявили «нежелательной организацией» Стэнфордский университет


10.04.2026   22:30


Минюст РФ добавил в реестр «нежелательных» организаций Стэнфордский университет.

Как следует из сообщения на сайте ведомства, соответствующее решение Генпрокуратура приняла еще 26 марта. Тогда об этом не сообщалось публично.

Стэнфордский университет входит в топ-5 лучших вузов мира по версии большинства авторитетных университетских рейтингов. Объявление его «нежелательной» организацией означает в том числе запрет на совместные научные проекты для любых вузов из РФ.

Ранее в реестр «нежелательных» организаций уже попадали другие ведущие американские вузы, в частности, Йельский университет, Калифорнийский университет в Беркли и Университет Джорджа Вашингтона.


