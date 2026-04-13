Россия — на первом месте: в 2025 году из РФ в Грузию въехали более 2 миллионов человек

13.04.2026 20:58





В 2025 году границу Грузии со стороны Российской Федерации пересекли 2 046 450 человек, и почти столько же выехали обратно — 2 046 141. Об этом пишут грузинские медиа со ссылкой на данные МВД. Всего за год в Грузию въехали 7 829 327 иностранных граждан, а выехали — 7 797 140.



По числу пересечений границы после России идут Турция и Армения. Из Турции в 2025 году в Грузию въехали 1 392 698 человек, из Армении — 1 227 507. Среди стран первой десятки также фигурируют Израиль, Азербайджан, Казахстан, Индия, Украина, Беларусь и Китай.



Отдельно отмечается, что за отчётный период из стран Евросоюза в Грузию было зафиксировано 522 438 въездов, а выездов — 520 275.



Первая десятка стран по числу въездов в Грузию в 2025 году выглядит так:



Россия — 2 046 450 въездов, 2 046 141 выезд;

Турция — 1 392 698 въездов, 1 382 114 выездов;

Армения — 1 227 507 въездов, 1 221 248 выездов;

Израиль — 466 620 въездов, 465 900 выездов;

Азербайджан — 345 007 въездов, 340 113 выездов;

Казахстан — 199 620 въездов, 199 071 выездов;

Индия — 194 736 въездов, 192 937 выездов;

Украина — 193 809 въездов, 189 150 выездов;

Беларусь — 189 894 въездов, 190 336 выездов;

Китай — 137 123 въездов, 139 158 выездов.



Важно не путать эти цифры с туристическими визитами: здесь речь идёт именно о пересечениях границы, а не о числе уникальных туристов. Поэтому такие показатели обычно заметно выше, чем статистика международных визитов Geostat.





