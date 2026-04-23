Мдинарадзе заявил о намерении предотвращать насилие со стороны силовиков
23.04.2026 10:32
«Когда сотрудник правоохранительных органов бьёт ногой в лицо лежащего на земле молодого человека, когда журналиста – кем бы он ни был, такие вещи будут неукоснительно предотвращаться, и, возможно, мы обратимся и к прошлым случаям», заявил Мамука Мдинарадзе в эфире телекомпании Imedi.
По его словам, ранее он не говорил на эту тему, однако теперь его «нынешняя и будущая компетенция даёт возможность говорить об этом более смело».
«Мы много думали об этом, много говорили и даже сильно переживали, когда сотрудник правоохранительных органов бьёт ногой в лицо лежащего на земле молодого человека, когда журналиста – кем бы он ни был, каким бы он ни был, какая разница. Я не сейчас это говорю, я говорил об этом и раньше, в том числе в ваших предыдущих эфирах, но теперь моя нынешняя и будущая компетенция даёт мне возможность говорить об этом более смело…
Предотвращение таких случаев будет обеспечено неукоснительно, и, возможно, мы заинтересуемся и прошлыми фактами», — заявил Мамука Мдинарадзе.
Напомним, в «Грузинской мечте» происходят кадровые изменения – Ираклий Кобахидзе 21 апреля заявил, что Гека Геладзе покидает пост министра внутренних дел и становится главой Службы государственной безопасности Грузии.
Мамука Мдинарадзе займёт пост вице-премьера, а также новую должность – государственный министр по координации правоохранительных органов (соответствующие изменения должен утвердить парламент).
Что касается МВД, на эту должность назначается Сулхан Тамазашвили.
