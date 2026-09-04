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Сиоридзе: Когда Еврокомиссар по вопросам расширения говорит о расширении ЕС,


04.09.2026   18:28


Когда еврокомиссар по вопросам расширения ЕС говорит о расширении, он даже не упоминает Грузию — Это результат антиевропейской и антизападной политики и риторики «Грузинской мечты», — заявил член «Лело — Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.

По его словам, любое заявление «Грузинской мечты» о возобновлении подачи заявки в 2028 году и продолжении процесса евроинтеграции Грузии является исключительно популизмом.

«Несколько лет назад Грузия была впереди, в тройке Грузия — Украина — Молдова. Сегодня, к сожалению, Грузия потеряла этот шанс и перспективу. В то время как еврокомиссар по вопросам расширения ЕС говорит о расширении, он даже не упоминает Грузию — это результат антиевропейской и антизападной политики и риторики «Грузинской мечты». Они сожгли все мосты с Европейским союзом и его государствами-членами. Соответственно, любое их заявление о возобновлении подачи заявки в 2028 году и продолжении процесса евроинтеграции Грузии является исключительно популизмом. Возобновление процесса евроинтеграции Грузии будет возможно только после смены этого режима», — заявил Георгий Сиоридзе.


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