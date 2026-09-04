Элизбарашвили: Я невиновен. Обвинение, которое предъявила мне прокуратура, высосано из пальца

04.09.2026 18:29





Я невиновен. Обвинение, которое предъявила мне прокуратура, высосано из пальца. Если прокурор пугает меня тюрьмой, я и в тюрьму пойду и выйду оттуда вдвое более мужественным человеком! Я не совершал преступления, господин судья, — это заявление бизнесмен Тамаз Элизбарашвили, обвиняемый в угрозах, сделал на судебном заседании.



На судебном заседании Тамаз Элизбарашвили рассказал о произошедшем в одном из ресторанов конфликте между ним и семью людьми, которые, по его словам, представились ему сотрудниками «Имеди».



По словам Элизбарашвили, эти лица требовали от него извинений, объясняя это его публично высказанной позицией.



«Из одного из купе ресторана вышли семь человек. Я спросил: кто вы? Они ответили: мы сотрудники «Имеди». Я ответил: да, но я никого из вас не знаю. Они сказали: ты часто нас оскорбляешь и должен извиниться... Наверху, в ресторане, меня ждала жена, и я из-за этого нервничал. Когда меня не отпустили и я задержался, моя жена тоже спустилась сверху. Я не хотел, чтобы моя жена видела, как в меня плюют и оскорбляют. Я не хотел, чтобы она слышала этот разговор. Моя жена поднялась наверх и через несколько минут спустилась вместе с сотрудником службы безопасности ресторана, однако до их прихода одному из этих семерых я говорил: выведите его. Я замахнулся, но не попал по нему, он меня оскорблял. Они требовали, чтобы я извинился. Я сказал: я мужественный человек и не стесняюсь извиняться, но скажите мне, за что я должен извиниться? Они сказали: пока не извинишься, мы тебя отсюда не выпустим. Нам не нравится твоя гражданская позиция.



Двум сотрудникам службы безопасности ресторана удалось завести этого агрессивного парня в купе», — заявил Элизбарашвили.



Как отметил Элизбарашвили, после конфликта возле ресторана он сказал конфликтовавшим с ним людям, что отвезёт жену домой и вернётся обратно, а причиной возвращения было желание примириться и решить начавшийся конфликт посредством разговора.



«Я не люблю скандалы и пошёл бы драться с молодым человеком, который годится мне в сыновья? Это была полная правда, клянусь детьми, если я что-то добавил или убавил... Если своим приходом туда я напугал семерых человек, я публично извинюсь. Если бы я пошёл драться, разве я пошёл бы один?! Прокуратура говорит, что на тебя жалуются семь человек, они говорят: мы на тебя не жаловались, и я не знаю, как это теперь объяснить?! Не знаю, что происходит, чем я не угодил прокуратуре. Я учу своих 11 детей быть примером мужества и человечности. Если прокурор пугает меня тюрьмой, я и в тюрьму пойду и выйду оттуда вдвое более мужественным человеком. То есть то, что я приложил руку к груди, было опасным? Я не совершал преступления, господин судья, а если я напугал этих семерых человек, я публично извинюсь», — заявил Элизбарашвили.





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