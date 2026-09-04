Инашвили: Я не должна была быть участником этого допроса

04.09.2026 18:30





Я не должна была быть участницей этого допроса - Следственные органы с самого начала знали, что ни я, ни те, кого сейчас допрашивают или допрашивали вчера, не располагали никакой конкретной информацией об эпизоде самоубийства Лазаре Джорбенадзе, — об этом после завершения допроса в Главном управлении заявила лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.



По ее словам, необходима большая конкретика со стороны Ираклия Гарибашвили, и она призывает его «когда он еще раз решит опубликовать такое письмо, чтобы в будущих письмах было больше детализации и конкретики, потому что мы реагируем поэтапно».



«Прежде всего хочу поблагодарить следователей, которым мы, к сожалению, потратили время, потому что круг допрашиваемых лиц абсолютно не соответствует делу. Я не должна была быть участницей этого допроса. На самом деле следственные органы с самого начала знали, что ни я, ни те, кого сейчас допрашивают или допрашивали вчера, не располагали никакой конкретной информацией по вопросу, связанному с эпизодом самоубийства Лазаре Джорбенадзе, по поводу которого задавались вопросы.



Соответственно, в моих показаниях, которые, я уверена, будут опубликованы, не написано: «не знаю, не знаю». Я хочу разрушить этот пиар-трюк бездарных пиар-менеджеров «Грузинской мечты» и сказать, что в этих показаниях написано ровно то, о чем я уже говорила.



Я требую расследования, и это также отражено в моих показаниях, по первому эпизоду пятого письма Ираклия Гарибашвили, то есть Мдинарадзе и Кобахидзе в феврале прислали ему газету «Асавал-Дасавали». Я требую допросить тех людей, которые прислали ему это, допросить Мдинарадзе и премьер-министра Кобахидзе, и возникает серьезный вопрос: почему для них было настолько тревожным интервью в «Асавал-Дасавали», в котором Лазаре Джорбенадзе говорил по вопросу Гареджи?



С сегодняшнего дня вопросы уже ставятся в отношении Гареджи, а что касается самоубийства, то расследование должно работать над деталями самоубийства, и, наоборот, здесь возникает целый каскад вопросов: какая связь у этого самоубийства или возможного самоубийства со статьей-интервью, опубликованной в «Асавал-Дасавали», то есть с темой Давид-Гареджи, о которой говорил Лазаре Джорбенадзе, с документом «Гриф секретно», о котором говорил Лазаре Джорбенадзе. В этом направлении должно идти расследование, и именно этого я потребовала в своих показаниях. Когда эти показания будут опубликованы, у вас будет возможность прочитать, что я говорю, и это подтвердится.



Никто не знает, как на самом деле будут развиваться события. Я лично не знаю, что еще напишет Гарибашвили, какое письмо он опубликует.



Я призываю его, когда он еще раз решит опубликовать такое письмо, чтобы в будущих письмах было больше детализации и конкретики, потому что мы реагируем поэтапно. Я реагирую на те письма, где упоминается моя фамилия. Я, например, заранее ничего не знаю, и мы следим за развитием событий», — заявила Инашвили.





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