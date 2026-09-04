Жоржолиани: Ираклий Кобахидзе пытается создать из Ираклия Гарибашвили „наца“, но у него это не выйдет

04.09.2026 18:30





Ираклий Гарибашвили может рассказать, что произошло с теми спецназовцами и военнослужащими, воевавшими против России, после того, как Министерство обороны передало их список русским, а убийство и смерть каждого из них были очень окутаны тайной, — об этом журналист Нанука Жоржолиани заявила журналистам у Тбилисского городского суда, где отвечает на вопросы следователей в присутствии судьи по делу правозащитника Лазаре Джорбенадзе.



По ее словам, Ираклий Гарибашвили может многое рассказать.



«Ираклий Кобахидзе пытается создать из Ираклия Гарибашвили «наца», но у него это не получится, потому что Ираклий Гарибашвили гораздо больший «коц», чем Иракли Кобахидзе, поэтому эта спецоперация не удастся. Кроме того, мне кажется, что помимо того, что Ираклий Гарибашвили может рассказать о Кобахидзе, обо всех тех высокопоставленных чиновниках, которым сегодня предъявлены обвинения, которые сидят в тюрьме или сбежали из страны, именно Ираклий Гарибашвили может рассказать, что произошло с теми спецназовцами и военнослужащими, воевавшими против России, после того, как Министерство обороны передало их список русским, а убийство и смерть каждого из них были очень окутаны тайной, а также что произошло с убийством Рафалянца, с тюремными кадрами — в общем, Ираклий Гарибашвили может столько всего рассказать, что, думаю, это пока журнал, а дальше будет кино.



У вашего министра, вашего премьер-министра, а также вашего бывшего премьер-министра есть вся информация о том, связаны ли их имена с загадочными убийствами, а также у вашего главного лидера Бидзины Иванишвили», — заявила Нанука Жоржолиани.





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