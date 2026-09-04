Посол Германии Барбара Фосс: Я восхищена связями, существующими между нашими странами

04.09.2026 18:31





Посол Германии в Грузии Барбара Фосс заявила, что восхищена связями, существующими между нашими странами и народами. Об этом немецкий посол заявила в видеообращении, которое распространяет посольство Германии.



По ее словам, она хочет продолжить активную деятельность в Грузии в сфере прав женщин, культуры и защиты окружающей среды.



«Я очень рада, что нахожусь здесь. Я только недавно начала обустраивать свой кабинет. Из Индии, моего предыдущего места работы, я привезла различные вещи. Например, красивые сумки, которые переработаны и сшиты из старых индийских платьев (сари). Там я активно занималась защитой прав женщин, девочек и меньшинств, а также много работала в сфере многообразия и защиты окружающей среды. Именно в этих направлениях я хочу продолжить активную деятельность и здесь.



Я восхищена теми контактами и связями, которые существуют между нашими странами и народами. Например, связями в сфере культуры, экономики и устойчивого развития. Конечно, и в этих сферах я хочу углублять наши отношения, но сейчас мне интересно ваше мнение — вы ведь лучше знаете: что мне попробовать из удивительной грузинской кухни? Куда мне съездить? В горы, в Сванети? Или в Болниси, где жили немецкие колонисты? Или еще куда-нибудь? С радостью жду ваших рекомендаций», — заявила Барбара Фосс.





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