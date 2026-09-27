Хазарадзе: Территориальная целостность Грузии является нашим общим национальным делом

27.09.2026 15:08





Лидер «Сильной Грузии - Лело» Мамука Хазарадзе заявляет, что восстановление доверия между грузинами и абхазами является необходимым условием для нашего общего будущего.



В связи с 33-й годовщиной падения Сухуми лидер коалиции «Сильная Грузия» отдаёт дань уважения героям, погибшим в войне в Абхазии, и заявляет, что территориальная целостность является общим национальным делом.



Как пишет Хазарадзе в заявлении, опубликованном в социальной сети, для единой, сильной Грузии необходимо сильное государство с непоколебимым европейским курсом, сильной экономикой, сильной армией и свободными людьми.



«27 сентября - один из самых трагических дней для нашей страны и каждого грузина.



Мы отдаём дань уважения нашим героям, погибшим в войне в Абхазии, и людям, которые заплатили тяжелейшую цену за войну.



Территориальная целостность Грузии - наше общее национальное дело. Восстановление же доверия между грузинами и абхазами - необходимое условие нашего общего будущего.



Для единой и сильной Грузии нам необходимо сильное государство с непоколебимым европейским курсом, сильной экономикой, сильной армией и свободными людьми», - пишет Хазарадзе.





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