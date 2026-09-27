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Кобахидзе: Все вопросы между правительствами Грузии и Азербайджана обсуждаются в дружеском режиме


27.09.2026   15:10


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все вопросы между правительствами Грузии и Азербайджана обсуждаются «в дружеском режиме».

В частности, Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос о заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление Патриархии Грузии, касающееся Курмухского храма, расположенного на территории Азербайджана, и отметил, что у Грузии нет напряжённости в отношениях с правительством Азербайджана.

«У нас нет напряжённости, с правительством Азербайджана у нас дружеские отношения. Исходя из дружбы, мы можем очень легко обсуждать все вопросы. В таком, дружеском режиме обсуждаются все вопросы между правительствами Грузии и Азербайджана», - отметил премьер.


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