Кобахидзе: Все вопросы между правительствами Грузии и Азербайджана обсуждаются в дружеском режиме

27.09.2026 15:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все вопросы между правительствами Грузии и Азербайджана обсуждаются «в дружеском режиме».



В частности, Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос о заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление Патриархии Грузии, касающееся Курмухского храма, расположенного на территории Азербайджана, и отметил, что у Грузии нет напряжённости в отношениях с правительством Азербайджана.



«У нас нет напряжённости, с правительством Азербайджана у нас дружеские отношения. Исходя из дружбы, мы можем очень легко обсуждать все вопросы. В таком, дружеском режиме обсуждаются все вопросы между правительствами Грузии и Азербайджана», - отметил премьер.





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