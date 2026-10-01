Саакашвили: Сегодня исполняется 5 лет историческому позору Грузии - моего пленения грузинами

01.10.2026 16:53





Я уже 5 лет нахожусь в несправедливом плену. До сих пор я успокаивал себя тем, что мой любимый писатель Сервантес и мой ближайший друг и политический союзник Джон Маккейн также были 5 лет в плену - теперь мне уже приходится переходить в категорию графа Монте-Кристо и Нельсона Манделы и все же, несмотря ни на что, я настроен как никогда оптимистично, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в социальной сети.



«1 октября 2012 года я демократически передал власть. 1 октября 2021 года те, кому я её передал, бросили меня в тюрьму. Сегодня исполняется 5 лет исторического позора Грузии - моего пленения моими этническими грузинами.



Многие спрашивают, зачем я приехал - объясняю, моя главная сила и моя главная слабость - это любовь к Грузии. Поэтому я не смог вынести, глядя издалека на уничтожение моей страны, и чувство ответственности привело меня сюда. Я приехал, потому что был уверен, что мы движемся к величайшей национальной катастрофе. Процесс начался в 2012 году, однако с 2020 года он значительно ускорился, и я просто не смог бы простить себе, если бы хотя бы не попытался пробудить наш народ и спасти страну, даже ценой личного самопожертвования.



За эти пять лет я дважды был очень близок к смерти. Меня мучали, отравили, всё это время пытаются унизить меня и всячески ограничивают. Самое главное во всём этом, что это делается по заказу оккупанта, что прямо говорят Путин/Медведев/Лавров, и это на фоне того, что перед своим народом я абсолютно прав и по нормам закона совершенно невиновен.



Однако всё это время у меня большое чувство вины, вины перед Украиной за то, что не могу должным образом помогать, вины перед моей матерью, для которой я стал бременем, перед Софо и близкими и, что самое главное, перед моими детьми. Я очень переживаю из-за того, что Алиса с тех пор, как начала говорить, постоянно вспоминает мне обо мне, просыпается по ночам и зовёт меня. Она ужасно переживает из-за того, что меня нет рядом, из-за того, что я не смог лично водить её ни в детский сад, ни теперь в школу, не могу лично водить её на музыку, на французский, фигурное катание, не могу выполнить обещание свозить её в Диснейленд. Я переживаю из-за того, что постоянно приходится говорить о политике и в 6 лет она уяснила все детали политики, что ненормально.



Я уже пять лет нахожусь в несправедливом плену. До сих пор я успокаивал себя тем, что мой любимый писатель Сервантес и мой ближайший друг и политический союзник Джон Маккейн также были 5 лет в плену. Теперь мне уже приходится переходить в категорию графа Монте-Кристо и Нельсона Манделы, но, несмотря ни на что, я как никогда оптимистично настроен, потому что 80% народа пришли в себя, идеалистическое «поколение Миши» до конца выходит на сцену, а моя борьба и мои идеи актуальны как никогда, между тем и Россия терпит поражение. Так что я точно знаю, что «этот отчаянный дух» не будет напрасным», пишет Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





