Зураб Абашидзе назначен первым нерезидентным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Албании

06.10.2026 13:13





Зураб Абашидзе назначен первым нерезидентным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Албании.



Зураб Абашидзе имеет многолетний дипломатический опыт. В течение многих лет он занимал различные должности как в центральном аппарате Министерства иностранных дел, так и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом. В частности, он возглавлял дипломатические миссии Грузии при Европейском союзе и НАТО, был чрезвычайным и полномочным послом в странах Бенилюкса, а также занимал должность заместителя министра иностранных дел Грузии.



В 2012–2024 годах он был специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией, а в 2024–2025 годах — советником премьер-министра Грузии.



Зураб Абашидзе является доцентом Тбилисского государственного университета, автором нескольких книг и публикаций.



Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.



*Информацию распространяет пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии.





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