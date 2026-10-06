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Зураб Абашидзе назначен первым нерезидентным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Албании
06.10.2026 13:13
Зураб Абашидзе назначен первым нерезидентным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Албании.
Зураб Абашидзе имеет многолетний дипломатический опыт. В течение многих лет он занимал различные должности как в центральном аппарате Министерства иностранных дел, так и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом. В частности, он возглавлял дипломатические миссии Грузии при Европейском союзе и НАТО, был чрезвычайным и полномочным послом в странах Бенилюкса, а также занимал должность заместителя министра иностранных дел Грузии.
В 2012–2024 годах он был специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией, а в 2024–2025 годах — советником премьер-министра Грузии.
Зураб Абашидзе является доцентом Тбилисского государственного университета, автором нескольких книг и публикаций.
Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
*Информацию распространяет пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии.
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