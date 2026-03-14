|
|
|
Шесть игроков сборной Грузии по регби уличены в допинге
14.03.2026 13:02
Совместное расследование WADA и World Rugby подтвердило нарушение антидопинговых правил шестью игроками и одним членом вспомогательного персонала сборной Грузии по регби.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утратило доверие к Грузинскому антидопинговому агентству (GADA) из-за нарушения правил игроками сборной страны по регби. Об этом сообщается на сайте WADA.
Совместное расследование WADA и Международной федерации регби (World Rugby) подтвердило нарушение антидопинговых правил шестью игроками и одним членом вспомогательного персонала сборной Грузии по регби. Расследование началось в 2023 году и получило название «Обсидиан». Организациями проверялись заявления о том, что игроки подменяли допинг-пробы.
Глава WADA Витольд Банька заявил, что «Ведомство утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны провести масштабные изменения». Он также отметил, что происходящее в грузинском регби возмутительно и вызовет шок в грузинском спорте и правительстве, а также в мировом сообществе регби.
В настоящее время WADA изъяло пробы, взятые у грузинских атлетов из других видов спорта, для экспертной проверки биологических паспортов спортсменов, связанных с этими образцами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна