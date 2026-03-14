Шесть игроков сборной Грузии по регби уличены в допинге


14.03.2026   13:02


Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утратило доверие к Грузинскому антидопинговому агентству (GADA) из-за нарушения правил игроками сборной страны по регби. Об этом сообщается на сайте WADA.

Совместное расследование WADA и Международной федерации регби (World Rugby) подтвердило нарушение антидопинговых правил шестью игроками и одним членом вспомогательного персонала сборной Грузии по регби. Расследование началось в 2023 году и получило название «Обсидиан». Организациями проверялись заявления о том, что игроки подменяли допинг-пробы.

Глава WADA Витольд Банька заявил, что «Ведомство утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны провести масштабные изменения». Он также отметил, что происходящее в грузинском регби возмутительно и вызовет шок в грузинском спорте и правительстве, а также в мировом сообществе регби.

В настоящее время WADA изъяло пробы, взятые у грузинских атлетов из других видов спорта, для экспертной проверки биологических паспортов спортсменов, связанных с этими образцами.


