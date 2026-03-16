Сборная Португалии прервала гегемонию Грузии в чемпионате Европы по регби

16.03.2026 14:12





Финал турнира прошёл вчера в испанском Леганесе и завершился поражением команды Грузии со счётом 17 — 19, хотя после первого тайма грузины вели 12 — 3.



Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 8 раз подряд с 2018 по 2025 год, а всего у команды 17 побед в этом турнире. Для Португалии вчерашнее чемпионство стало вторым в истории и первым с 2004 года.



Кроме этого, сейчас в грузинском регби набирает обороты допинговый скандал: в результате совместного расследования WADA и World Rugby были подтверждены нарушения антидопинговых правил в отношении шести игроков и одного члена вспомогательного персонала национальной сборной.



В заявлении говорится, что игроки занимались подменой проб, что являлось вопиющим нарушением правил. В данный момент WADA продолжает расследование и изъяло образцы у грузинских спортсменов из других видов спорта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





