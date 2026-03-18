Митрополит Киевский и всея Украины выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии

18.03.2026 10:50





Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выразил соболезнования Православной церкви и грузинскому народу в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



«С глубокой скорбью и состраданием я воспринял известие о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II - предстоятеля Грузинской православной церкви, духовного лидера, который посвятил свою жизнь служению Богу, Церкви и грузинскому народу», - говорится в письме соболезнования.



Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что Илия II на протяжении многих десятилетий служения был духовным наставником для множества верующих и стремился к укреплению веры, сохранению христианских традиций и духовному обновлению общества после многих лет государственного атеизма.



«Для нас также памятно, что он поддержал Украину, переживающую полномасштабное вторжение со стороны России. Личность Патриарха Илии II имела особое значение не только для Грузии, но и для всего православного мира. Его служение вдохновило многих людей, помогло преодолевать испытания и сохранять надежду даже в самые трудные времена, особенно во время войн, спровоцированных российскими захватчиками. Искренне выражаю соболезнования епископам Грузинской православной церкви, духовенству и всем верующим, потерявшим своего предстоятеля, а также грузинскому народу, для которого он был не только Патриархом, но и настоящим духовным отцом», - пишет Митрополит Киевский и всея Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





