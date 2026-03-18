18.03.2026 15:42





В Патриархии Грузии проходит заседание Священного Синода Грузинской Православной церкви.



Как известно, архиереи обсуждают вопросы, связанные с похоронами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, а также различные сопутствующие вопросы.



Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе, заявил, что после завершения заседания Синода общественность будет проинформирована о принятых решениях.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.





