В Патриархии Грузии проходит заседание Священного Синода
18.03.2026 15:42
В Патриархии Грузии проходит заседание Священного Синода Грузинской Православной церкви.
Как известно, архиереи обсуждают вопросы, связанные с похоронами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, а также различные сопутствующие вопросы.
Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе, заявил, что после завершения заседания Синода общественность будет проинформирована о принятых решениях.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.
