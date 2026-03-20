Скончался почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет
20.03.2026 16:06
На 98-м году жизни скончался почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Об этом сообщил митрополит Киева и всей Украины Епифаний.
Патриарх Филарет был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья.
«Сегодня в моём сердце, как и в сердцах многих украинцев, глубокая скорбь и печаль, потому что сегодня завершилось земное путешествие Его Святейшества, Патриарха Филарета», — отметил митрополит Епифаний.
Глава Православной церкви Украины призвал всю паству Украины вознести искреннюю молитву о упокоении души недавно ушедшего патриарха Филарета.
Согласно украинским СМИ, после обретения Украиной независимости патриарх Филарет боролся за восстановление церковной автономии Украины и предоставление автокефалии православной церкви в стране.
До получения Томоса он возглавлял Киевский патриархат Украинской православной церкви. В 2018 году, после объединительного собора и создания Православной церкви Украины, Филарет стал её почётным патриархом.
