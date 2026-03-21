Архиепископ Сумский Никодим стал новым патриархом УПЦ КП
21.03.2026 23:26
Семь архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата на следующий день после смерти патриарха Филарета сообщили об избрании новым патриархом архиепископа Сумского Никодима, проголосовав, в частности, онлайн. Об этом говорится в видео, которое опубликовал новый архиепископ, а также в совместном заявлении архиереев Украинской Православной Церкви.
Отмечается, что "акт об избрании патриарха Киевского и всея Руси-Украины предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского патриархата" был объявлен на "внеочередном заседании Архиерейского собора УПЦ КП", которое состоялось вечером 20 марта и утром 21 марта.
По словам архиепископа Никодима, в заседании и голосовании приняли участие архиереи УПЦ КП как в Украине, так и за рубежом. При этом архиереи за рубежом участвовали в заседании в онлайн-формате.
Также архиепископ Днепровский и Криворожский Даниил зачитал акт об избрании "нового предстоятеля УПЦ КП".
"Присутствующие, принимавшие участие в голосовании: митрополит Белгородский и Обоянский, экзарх Всероссийский Иоасаф; митрополит Фалештский, экзарх Молдовы Филарет; архиепископ Белоцерковский Андрей; архиепископ Сумский Никодим; архиепископ Днепровский Даниил; епископ Одесский Никон; епископ Херсонский Михаил; епископ Валуйский Петр. Путем тайного голосования патриархом Киевским и всея Руси-Украины единогласно избран архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим (Кобзарь). Архиепископ Белоцерковский Андрей отказался участвовать в голосовании, ссылаясь, с его точки зрения, на нарушение регламента и устава УПЦ КП", - сказал архиепископ Даниил.
Поэтому в голосовании за нового патриарха УПЦ КП приняли участие 8 архиереев, один из которых отказался участвовать, а двое голосовали онлайн.
Впоследствии архиепископ Никодим, которого избрали новым главой УПЦ КП, распространил "совместное заявление архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата".
В этом заявлении утверждается, что "руководство ПЦУ силовым методом, безбожно, забрало тело Святейшего Патриарха Филарета из больницы и перевезло его в Михайловский собор для отпевания". После этого архиереев УПЦ КП, которые хотели заочно отпевать Филарета и провести во Владимирском соборе заседание Архиерейского собора, "попросили покинуть собор и начали угрожать вызовом полиции, арестами и применением силовых мер к архиереям".
По словам архиереев, они сохраняют УПЦ КП "как независимую духовную институцию, без намерения вхождения в какие-либо другие церковные структуры".
Смерть патриарха Филарета - что известно
Как писал УНИАН, 20 марта стало известно, что скончался патриарх Филарет на 98-м году жизни. В марте он был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
