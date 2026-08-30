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Сергей Емельянов – чемпион мира по парагребле на байдарках
30.08.2026 18:05
Член сборной Грузии Сергей Емельянов стал чемпионом мира по парагребле на байдарках и каноэ в Познани, Польша.
В финале соревнований Емельянов преодолел дистанцию в 200 метров за 39,82 секунды и отпраздновал свою вторую подряд победу на турнире.
В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из разных стран.
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