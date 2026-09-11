17-летний Андриа Бартишвили подписал предварительный контракт с лондонским «Арсеналом»

11.09.2026 21:38





17-летний Андриа Бартишвили подписал предварительный контракт с лондонским клубом — Андриа присоединится к «канонирам» по достижении 18 лет.



Трансфер, о котором велись продолжительные дискуссии, состоялся - Андриа Бартишвили успешно прошел медицинское обследование в лондонском «Арсенале» и подписал предварительное соглашение.



17-летний грузинский талант, выступающий в настоящее время на правах аренды за «Иберию 1999» из потийского «Колхети 1913», присоединится к английскому клубу лишь после достижения совершеннолетия (30 марта 2027 года), а текущий сезон завершит в составе действующих чемпионов Грузии. Соответственно, Бартишвили поможет команде Андрея Демченко и в матчах основного этапа Лиги конференций.



«Мы рады сообщить о достижении предварительной договоренности о переходе грузинского атакующего игрока Андриа Бартишвили в наш клуб в июле 2027 года.



17-летний футболист, которому на момент переезда в Лондон исполнится 18 лет, выступает на позициях вингера и атакующего полузащитника. В настоящее время Андриа на правах аренды защищает цвета клуба «Иберия 1999“, соревнующегося в высшей лиге Грузии — на более высоком уровне, чем его клуб «Колхети 1913“.



Все мы в «Арсенале» с нетерпением ожидаем приезда Андрии следующим летом и желаем ему успехов в оставшейся части сезона вместе с «Иберией 1999».



Сделка вступит в силу после завершения всех необходимых административных процедур», — сообщает официальный сайт лондонского клуба.



«Арсенал» не сообщает иных подробностей сделки, однако ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что «канониры» подпишут с Бартишвили пятилетний контракт, а сумма компенсации в пользу потийского клуба «Колхети-1913» составит 4,5 миллиона евро.



Лондонский клуб на протяжении длительного времени следил за Андрием Бартишвили. Известно, что со стороны «Арсенала» трансфер атакующего игрока курировал итальянский скаут Маурицио Микели, занимавший пост главного скаута «Наполи» в период перехода Хвичи Кварацхелии в неаполитанский клуб.



Кроме того, переход Бартишвили в лондонский клуб станет вторым по стоимости трансфером в истории грузинского клубного футбола после трансфера Кварацхелия в «Наполи» (13,3 миллиона евро).



Полузащитник сборной Грузии до 19 лет, уже успевший провести 2 матча за молодежную сборную, является воспитанником академии «Динамо». С 2025 года права на футболиста принадлежат потийскому «Колхети», в составе которого он успел провести 20 матчей. Перед началом сезона 2026 года Андриа на правах аренды перешел в «Иберию», где его показатели составили 2 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.





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