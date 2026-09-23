По результатам т.н. вторичного зачисления, право на обучение получили 1242 из 1715 абитуриентов

23.09.2026 13:11





Национальный центр оценки и экзаменов опубликовал результаты т.н. вторичного зачисления в высшие и профессиональные образовательные учреждения.



По информации Национального центра оценки и экзаменов, абитуриент может узнать свой результат в опубликованном центром списке по девятизначному идентификационному коду, указанному в экзаменационной карточке.



«Статистика результатов т.н. вторичного зачисления:



Право участвовать в процессе вторичного зачисления имели 4010 абитуриентов. Зарегистрировались 1715. Право на обучение в высших и профессиональных образовательных учреждениях получили 1242 абитуриента, что составляет 73% от общего числа участников.



На ступени бакалавриата будут учиться 818 абитуриентов. Из них 312 абитуриентов зачислены в высшие учебные заведения, учрежденные государством, а 506 - в частные высшие образовательные заведения.



Право продолжить обучение по профессиональным образовательным программам получили 408 абитуриентов (244 - в государственных профессиональных учебных заведениях, 164 - в частных).



Право обучаться по программе подготовки по грузинскому языку получили 16 абитуриентов. Все они были зачислены в высшие учебные заведения, учрежденные государством», - говорится в информации.





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