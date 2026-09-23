Директором TV Pirveli назначен Леван Джорбенадзе

23.09.2026 19:09





Владелец TV Pirveli Вато Церетели представил нового директора телеканала и обновленный состав общественно-консультативного совета.



Как он сообщил в социальной сети, пост нового директора телеканала займет бывший руководитель отдела стратегических коммуникаций коалиции «Лело — Сильная Грузия» Леван Джорбенадзе.



«Главными ценностями TV Pirveli всегда оставались независимость, объективность и ответственность перед обществом. Максимальная открытость, а также вовлечение аудитории в развитие и повседневную работу телеканала — ключевой вызов для нашей команды. На этом пути пришло время перехода на качественно новый, современный уровень развития и внедрения передовых медиастандартов.



По моему решению и решению нашей команды был сформирован общественно-консультативный совет TV Pirveli , который возглавлю я лично. Совет объединяет авторитетных представителей медиа, культуры и гражданского сектора: Ираклия Мелашвили, Додо Шонава, Георгия Мшвениерадзе, Гию Хухашвили, Давида Дзидзишвили, Ираклия Апакидзе, Заала Удумашвили, Ингу Григолия и Тамар Джинчарадзе. Эти специалисты будут содействовать выработке новых идей, комплексному развитию канала и активному вовлечению граждан в эти процессы.



На первой рабочей встрече я представил совету кандидатуру нового директора — Левана Джорбенадзе, который поможет претворить в жизнь намеченные планы. Убежден, что данные преобразования расширят наши возможности и положат начало новому этапу в развитии TV Pirveli», — написал Вато Церетели в соцсети.



Отметим, что должность генерального директора телекомпании до настоящего времени занимал сам Вато Церетели. Леван Джорбенадзе, возглавлявший стратегические коммуникации политического объединения «Лело — Сильная Грузия», оставил свой пост месяц назад.





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