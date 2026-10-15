Прокуратура расследует растрату бюджетных средств в Imereti Agro Zone

Основана она была девять лет назад, в 2017 году, для развития тепличных хозяйств.

Компания Imereti Agro Zone была основана Агентством развития сельских территорий Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Прокуратура начала расследование по делу о возможной растрате бюджетных средств руководством государственной компании Imereti Agro Zone.

Проект предусматривал привлечение инвесторов и создание необходимой инфраструктуры на территории площадью 220 гектаров в муниципалитетах Цхалтубо и Багдати.

Однако, по данным BMG, информация о результатах реализации проекта отсутствует.

По версии следствия, руководство компании могло незаконно расходовать бюджетные средства при проведении государственных закупок, используя своё служебное положение.

Поводом для расследования стали результаты внутреннего аудита, охватившего деятельность компании в 2019–2025 годах. Дело расследуется по статье о присвоении или растрате средств с использованием служебного положения, по которой тюрьма до семи лет лишения свободы.

Согласно данным бизнес-реестра, сейчас компанией руководит Леван Уротадзе. В 2023 году её директором был Арчил Букиа.