Кобахидзе: Грузия поддерживает высокие темпы экономического развития
«Грузия продолжает сохранять высокие темпы экономического развития. За первые восемь месяцев 2026 года средний показатель экономического роста составил 7,6%», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на саммите лидеров COP17.
По словам премьера, приоритетом правительства является обеспечение того, чтобы результаты экономического роста ощущали и жители сельских и горных регионов.
«Грузия продолжает сохранять высокие темпы экономического развития. За первые восемь месяцев 2026 года средний показатель экономического роста составил 7,6%. Всемирный банк недавно повысил прогноз экономического роста Грузии на 2026 год до 7%. Согласно прогнозам той же организации, в 2026–2028 годах Грузия достигнет самых высоких темпов экономического роста среди европейских стран.
Наш приоритет — обеспечить, чтобы результаты экономического роста ощущали и жители сельских и горных регионов, чьи источники средств к существованию непосредственно зависят от природных ресурсов. Именно поэтому мы превращаем охраняемые природные территории, восстановление лесов и устойчивый туризм в движущие силы местного развития, чтобы охрана природы создавала рабочие места и новые возможности не только в крупных городах, но и за их пределами.
Достижение долгосрочных результатов также требует сотрудничества через границы. Общие экосистемы Южного Кавказа создают важную основу для углубления регионального партнёрства и устойчивого развития. Грузия готова в тесном сотрудничестве с соседними странами защищать наше общее природное наследие», — заявил премьер-министр.
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