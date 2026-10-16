Пятница, 16 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Экономика

В Аджарии восстанавливают повреждённые дороги

Департамент автомобильных дорог Аджарии продолжает работы по восстановлению и укреплению дорожной инфраструктуры в муниципалитетах региона.

В Хелвачаури и Кобулети активно восстанавливают повреждённые участки дорог, строят подпорные стены и устанавливают габионы — специальные конструкции из камня и металлической сетки, которые помогают укреплять склоны и защищать дороги от разрушения.

Отдельное внимание уделяется ущелью Мачахела, где восстановление дорожной инфраструктуры проходит поэтапно.

На нескольких участках работы уже завершены, на остальных — находятся на заключительной стадии.

Главная цель — защитить дороги от повреждений и сделать передвижение жителей более безопасным.

Ещё в разделе «Экономика» Все →