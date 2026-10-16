Натия Турнава и Лаша Хуцишвили встретились с главой Центрального банка Китая Пань Гуншэном
Президент Национального банка Грузии Натия Турнава и министр финансов Лаша Хуцишвили встретились с президентом Центрального банка Китая Пань Гуншэном.
Встреча состоялась в Таиланде в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.
«На встрече стороны обсудили текущие вопросы экономического и финансового сотрудничества между Грузией и Китаем, углубление партнёрства между центральными банками, а также существующие возможности для развития финансовых рынков. Особое внимание было уделено диверсификации международных валютных резервов Грузии, достигнутому прогрессу в направлении инвестирования на китайском рынке капитала и постепенному увеличению доли юаня в валютных резервах Грузии.
„У нас довольно частые контакты с Центральным банком Китая, нас связывают очень активное сотрудничество и совместные проекты. В том числе важно, что мы продолжаем диверсификацию наших международных валютных резервов, доля юаня в наших резервах постепенно увеличивается, а Национальный банк Грузии активно инвестирует в активы, номинированные в юанях, на китайском рынке капитала.
Исходя из этого, мы добились довольно хорошего прогресса, и в будущем наше сотрудничество будет ещё больше углубляться“, — заявила Натия Турнава.
Важной основой для укрепления сотрудничества между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая является меморандум о взаимопонимании, подписанный в марте 2025 года.
Документ предусматривает сотрудничество в области денежно-кредитной политики, финансовых технологий, платёжных систем и развития рынка ценных бумаг, а также обмен информацией и опытом.
Одним из приоритетных направлений в рамках меморандума является развитие инфраструктуры международных платежей и укрепление финансовых связей между странами. Сотрудничество в этом направлении будет способствовать повышению эффективности транзакций и появлению новых возможностей в грузинском финансовом секторе.
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