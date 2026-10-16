В сентябре выросли инфляционный ожидания — НБГ

По информации Национального банка, по сравнению с августом в стране выросли инфляционные ожидания. В частности, в опубликованной Национальным банком информации отмечается, что, по оценкам участников экономической деятельности, в сентябре 2026 года по сравнению с августом инфляционные ожидания на годовой период выросли. Доля респондентов, предполагающих изменение цен в пределах 4%–6% и 6%–8%, значительно увеличилась. В то же время сократилось число респондентов, которые считают, что цены останутся неизменными (0%), и/или ожидают их рост в пределах 0%–2% и 2%–4%.

Согласно тому же опросу, в сентябре текущего года по сравнению с августом выросли инфляционные ожидания на трехлетний период. С одной стороны, возросло число участников, предполагающих изменение цен в течение следующих трех лет в интервале 6%–8% и более чем на 8%. С другой стороны, сократилось число тех участников, которые допускают рост цен в сравнительно низком диапазоне, в частности ожидают его в интервалах 0%–2%, 2%–4% и 4%–6%.

По мнению опрошенных, ожидания роста цен на собственную продукцию/услуги на период в 1 год также возросли. С одной стороны, увеличилось количество респондентов, предполагающих изменение цен в течение следующего 1 года более чем на 8%, а также в интервалах 6%–8% и 2%–4%. С другой стороны, сократилось число респондентов, ожидающих изменения цен на собственную продукцию/услуги в более низком диапазоне — в пределах 0%–2% и около 0%.