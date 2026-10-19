ГЖД объявила отбор консалтинга для надзора за проектированием и строительства инфраструктуры в Анаклия
«Грузинская железная дорога» объявила заинтересованность для отбора консалтинговой компании, которая будет осуществлять надзор за проектированием и строительством новой железнодорожной инфраструктуры, соединяющей с глубоководным портом Анаклия.
«»Грузинская железная дорога» планирует построить в Анаклия железнодорожную линию протяжённостью около 17,74 км, новую станцию, железнодорожный узел и другую сопутствующую инфраструктуру.
Заинтересованные консалтинговые компании могут подать заявки на осуществление надзора за проектированием и строительством новой железнодорожной инфраструктуры, соединяющей с глубоководным портом Анаклия, до 17:00 17 ноября 2026 года.
Процесс выражения заинтересованности проводится в соответствии с правилами Всемирного банка», — говорится в сообщении «Грузинской железной дороги».
Ещё в разделе «Экономика» Все →
- Грузия заняла 35-е место в рейтинге лучших стран для цифровых кочевников
- В сентябре выросли инфляционный ожидания — НБГ
- Натия Турнава и Лаша Хуцишвили встретились с главой Центрального банка Китая Пань Гуншэном
- В Аджарии восстанавливают повреждённые дороги
- Кобахидзе: Грузия поддерживает высокие темпы экономического развития
- Аренда авто или каршеринг в Грузии: что выбрать туристу и экспату