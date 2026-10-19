ГЖД объявила отбор консалтинга для надзора за проектированием и строительства инфраструктуры в Анаклия

«Грузинская железная дорога» объявила заинтересованность для отбора консалтинговой компании, которая будет осуществлять надзор за проектированием и строительством новой железнодорожной инфраструктуры, соединяющей с глубоководным портом Анаклия.

«»Грузинская железная дорога» планирует построить в Анаклия железнодорожную линию протяжённостью около 17,74 км, новую станцию, железнодорожный узел и другую сопутствующую инфраструктуру.

Заинтересованные консалтинговые компании могут подать заявки на осуществление надзора за проектированием и строительством новой железнодорожной инфраструктуры, соединяющей с глубоководным портом Анаклия, до 17:00 17 ноября 2026 года.

Процесс выражения заинтересованности проводится в соответствии с правилами Всемирного банка», — говорится в сообщении «Грузинской железной дороги».