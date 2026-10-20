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Экономика

НАТ: За девять месяцев зафиксировано рекордное количество международных визитов

По информации Национальной администрации туризма Грузии, за январь–сентябрь 2026 года из стран Европейского союза и Великобритании в Грузию было совершено рекордное количество визитов — 473 620. Рост по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года составил 20,1%.

Как отмечается в сообщении ведомства, за январь–сентябрь зафиксирован рост числа визитов в Грузию из всех 27 государств — членов Европейского союза.

«Наряду с количеством визитов рекордные показатели зафиксированы и по доходам от посетителей из стран Европейского союза и Великобритании. За девять месяцев Грузия получила наибольший доход именно от этих стран — 665,4 млн долларов США, что на 29,1% (на 150,1 млн долларов США) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале также зафиксирован рекордный доход от стран Европейского союза и Великобритании — 310,2 млн долларов США, что на 30,2% (на 72 млн долларов США) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В третьем квартале, в период с июля по сентябрь, число международных визитов в Грузию из стран Европейского союза и Великобритании достигло исторического максимума — 224 419 визитов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 16,6%.

Ростом числа посетителей выделяются следующие европейские страны:

  • Дания: +56,5%
  • Литва: +46,8%
  • Кипр: +45,2%
  • Словакия: +26,3%
  • Латвия: +25,6%
  • Румыния: +23,3%
  • Италия: +22,7%
  • Финляндия: +21,3%
  • Ирландия: +20,9%
  • Нидерланды: +20,1%
  • Эстония: +19,9%
  • Великобритания: +18,2%
  • Франция: +18,2%
  • Болгария: +17,5%
  • Германия: +16,8%
  • Бельгия: +16%
  • Чехия: +15,6%
  • Польша: +14%
  • Венгрия: +12,5%
  • Швеция: +11,1%
  • Испания: +7,9%

За январь–сентябрь 2026 года в Грузии было зарегистрировано 6 112 078 визитов международных путешественников, что на 0,04%, или на 2 323 визита, больше, чем за аналогичный период 2025 года.

За девять месяцев также зафиксирован рекордный показатель туристических визитов: в Грузию было совершено 4 404 872 международных туристических визита, что на 2,3%, или на 97 778 визитов, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении Национальной администрации туризма Грузии.

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