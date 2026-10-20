НАТ: За девять месяцев зафиксировано рекордное количество международных визитов

По информации Национальной администрации туризма Грузии, за январь–сентябрь 2026 года из стран Европейского союза и Великобритании в Грузию было совершено рекордное количество визитов — 473 620. Рост по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года составил 20,1%.

Как отмечается в сообщении ведомства, за январь–сентябрь зафиксирован рост числа визитов в Грузию из всех 27 государств — членов Европейского союза.

«Наряду с количеством визитов рекордные показатели зафиксированы и по доходам от посетителей из стран Европейского союза и Великобритании. За девять месяцев Грузия получила наибольший доход именно от этих стран — 665,4 млн долларов США, что на 29,1% (на 150,1 млн долларов США) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.