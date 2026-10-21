Цифровой лари является пилотным проектом, и его широкое внедрение на данном этапе не планируется — НБГ

В частности, одно из изменений создаёт правовую основу, которая позволит Национальному банку, как и центральным банкам стран — членов Евросоюза и других ведущих государств мира, реализовывать различные пилотные проекты в сфере цифрового лари.

“Цифровой лари является пилотным проектом, и на данном этапе его повсеместное внедрение не планируется”, – говорится в заявлении Национального банка Грузии.

При этом, несмотря на то что принятые законодательные изменения создают правовые основания для выпуска цифрового лари, в ближайшие годы Национальный банк не планирует его полномасштабный выпуск. Это особо подчёркивается и в пояснительной записке к органическому закону „О внесении изменений в органический закон Грузии „О Национальном банке Грузии““. В то же время этим законом однозначно определяется и сохраняется выпуск лари в наличной форме», — говорится в заявлении.

По информации Национального банка, пилотный проект цифрового лари направлен на изучение и тестирование новых технологических возможностей, а также на оценку практической пользы, которую цифровая валюта может принести гражданам и бизнесу. В перспективе это будет способствовать инновационному развитию финансовой системы Грузии и её подготовке к технологическим изменениям.

«В настоящее время цифровые валюты стали привычной частью финансовых транзакций. Населению Грузии и участникам финансового рынка уже хорошо знакомы такие цифровые валюты, как USDT, USDC и другие. При этом все они представляют собой цифровые активы, выпускаемые частными лицами и привязанные к иностранным валютам. Они широко используются как при биржевой торговле, так и при трансграничных переводах. Цифровая валюта, выпускаемая центральным банком, обеспечивается самим центральным банком и, соответственно, обладает наивысшим уровнем надёжности.

Следует отметить, что разные страны выбирают различные модели развития цифровых валют. Например, Соединённые Штаты ориентируются на развитие частных цифровых валют — стейблкоинов. Европейский союз наряду с частными цифровыми валютами поддерживает развитие цифровой валюты центрального банка и её доминирующую роль. Именно такого подхода придерживается и Национальный банк Грузии.

Кроме того, Национальный банк в рамках своих полномочий регулирует деятельность, связанную с цифровыми валютами, выпускаемыми частным сектором. В частности, важное значение имеет нормативная база, регулирующая выпуск стейблкоинов и обеспечение их резервами, которая призвана содействовать безопасному развитию финансовых инноваций и защите интересов потребителей», — говорится в заявлении Национального банка.